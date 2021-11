XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,975 EUR +0,71% (08.11.2021, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.11.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) charttechnisch unter die Lupe.Nach einem neuen Jahrtausendtief (5,37 EUR) habe die Lufthansa-Aktie zuletzt wieder zum Steigflug angesetzt. Bei einem der Scoringmodelle von HSBC Trinkaus & Burkhardt, auf Basis verschiedener technischer Einflussfaktoren führe diese Entwicklung bereits zu einer deutlichen Verbesserung. Dazu komme eine äußerst spannende charttechnische Lage. So habe das Papier jüngst die horizontale Widerstandszone aus den Tiefs der Jahre 2004, 2009 und 2012 zwischen 5,52 EUR und 6,01 EUR zurückerobern können. Damit könne die jüngste Bruchlandung letztlich als "false break" interpretiert werden. Die Chance auf einen grundsätzlichen Stimmungsumschwung werde zusätzlich durch verschiedene Indikatoren unterstrichen. Hervorheben möchten die Analysten die positiven Divergenzen seitens der RSI und des MACD. Ein Sprung über die 200-Tage-Linie (akt. bei 7,13 EUR) würde dem Erholungsszenario von HSBC Trinkaus & Burkhardt zusätzlichen Nachdruck verleihen. Perspektivisch winke sogar ein Anlauf auf die Hochs bei rund 9 EUR. Ein wichtiges Etappenziel stecke dabei der Abwärtstrend seit Anfang 2018 (akt. bei 8,33 EUR) ab. Als strategische Absicherung sei indes die o. g. Haltezone prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:7,029 EUR +0,70% (09.11.2021, 08:39)