Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,166 EUR -1,41% (09.04.2021, 12:19)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,176 EUR -0,82% (09.04.2021, 12:05)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa sei in der Vorwoche deutlich unter Druck geraten. Der Grund hierfür sei der Plan des Managements gewesen, sich bei der nächsten Hauptversammlung die Genehmigung für eine stattliche Kapitalerhöhung einzuholen. Demnach könnte sich der MDAX-Konzern innerhalb der kommenden fünf Jahre 5,5 Milliarden Euro über die Ausgabe zusätzlicher Aktien besorgen.Die Beweggründe hierfür seien klar. Die Lufthansa möchte die im Vorjahr erhaltenen Staatshilfen möglichst rasch wieder zurückzahlen. Dies liege zum einen natürlich vor allem daran, dass die Zinsen für die Hilfen von Jahr zu Jahr immer höher würden.Zum anderen liege es aber wohl auch an der Angst vor strengeren Klimaschutzauflagen. So berichte aero.de unter Berufung auf Insider, dass man im Lufthansa-Vorstand befürchte, eine neue Bundesregierung könnte den Konzern diesbezüglich etwas mehr in die Pflicht nehmen.Der MDAX-Titel ist daher nach wie vor lediglich eine Halteposition, der Stopp sollte bei 9,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.