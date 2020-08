Und die Aktienkäufer würden sich bei der Lufthansa-Aktie zurückhalten. Der Kurs falle am Vormittag auf 8,70 Euro. Die Analysten der französischen Großbank Société Générale (SocGen) hätten ihre Einstufung für Lufthansa gerade mit "sell" und einem Kursziel von 3 Euro bestätigt. Die Sitzplatzkapazitäten der Lufthansa hätten auf Wochenbasis zuletzt unter Plan gelegen, heiße es zur Begründung.



Auch wenn das Cargo-Geschäft boome, so könnten dadurch doch nicht die milliardenschweren Verluste der Lufthansa ausgeglichen werden. Bis auf weiteres muss man Lufthansa-Aktien nicht kaufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.08.2020)



Die steigenden Corona-Neuinfektionen und die Verlängerung von Reisebeschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie würden weiterhin das Lufthansa-Geschäft mit Passagieren bremsen. Doch Luftfracht boome und beschere dem MDAX -Konzern positive Ergebnisbeiträge. Nun bereite man sich auf die große Verteilaktion von Corona-Impfstoffen vor.Derzeit würden in Frankfurt Luftfracht-Macher und Aviation-Experten im Rahmen der Aircargo Conference tagen, um über aktuelle Herausforderungen, Zukunftsstrategien und die Digitalisierung der Branche zu diskutieren. Auch Lufthansa Cargo sei als größter europäischer Luftfracht-Anbieter dabei.Die 100-prozentige Tochter der Lufthansa profitiere in der Coronakrise von einem deutlich gestiegenen Luftfracht-Aufkommen. "Das erste Halbjahr 2020 war sehr stark, das Ergebnis des Lufthansa-Frachtgeschäfts lag in H1 mit 277 Millionen Euro deutlich über Vorjahr, als in H1 noch 15 Millionen Euro erwirtschaftet wurden", habe ein Lufthansa-Cargo-Sprecher auf Anfrage vom "Aktionär" mitgeteilt.Auch der Anteil am Gesamtumsatz dürfte gestiegen sein. Im gesamten Jahr 2019 habe das Lufthansa-Frachtgeschäft knapp zehn Prozent zum Gesamtumsatz der Gruppe beigetragen - bei einem leicht positiven operativen Ergebnis.Insgesamt sei das Geschäft mit Luftfracht in Deutschland wegen der Corona-Pandemie zwar ebenfalls zurückgegangen, aber mit minus zehn Prozent deutlich weniger als im Passagier-Luftverkehr. Letzterer sei in Deutschland im ersten Halbjahr um 66 Prozent geschrumpft. Im Gesamtjahr dürfte das Luftfracht-Geschäft um etwa 15 Prozent zum Vorjahr zurückgehen.Am Frankfurter Flughafen befinde sich mit dem etwa 12.000 Quadratmeter großen Pharma-Hub einer der weltweit größten temperaturgeführten Umschlagcenter für Medikamente. Für pharmazeutische Fracht stünden Lager- und Umschlagmöglichkeiten in zwei verschiedenen Temperaturbereichen sowie Gefrieranlagen zur Verfügung.Das sei nach Angaben von Lufthansa Cargo wichtig, denn ab 2021 sollten via Deutschland große Mengen von Corona-Impfstoffen verteilt werden. "Wenn es darum gehen wird, einen Impfstoff gegen das Corona Virus zu transportieren, wird Lufthansa Cargo alles unternehmen, um eine schnelle Verteilung über den Luftweg zu ermöglichen", werbe Jörg Bodenröder, Leiter Handling Specials bei Lufthansa Cargo.Das wichtigere Passagiergeschäft darbe derweil weiter. Die gestern ausgesprochene Verlängerung der Reisebeschränkungen für 160 Länder halte viele Reisende weiterhin vom Buchen ab.