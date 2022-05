Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG unter die Lupe.Der Luftfahrt sei auf Erholungskurs, da immer mehr Länder ihre Grenzen öffnen würden. Zuletzt hätten Airlines wie die Lufthansa noch Rückenwind aus den USA bekommen - in Form guter Quartalszahlen der dortigen Konkurrenz. Aktuelle Passagierzahlen aus Deutschland könnten den Aufwärtstrend jedoch nicht bestätigen. Doch die Blicke würden sich schon auf den Donnerstag richten.An den deutschen Flughäfen sei nämlich die Zahl der Fluggäste im März immer noch unter der Hälfte des Niveaus vor der Corona-Krise geblieben. 9,4 Millionen Gäste hätten zwar eine Steigerung um fast 400 Prozent im Vergleich zum Lockdown-März des Jahres 2021 bedeutet, aber eben auch nur 48,9 Prozent des Aufkommens aus dem März 2019. Die Flugzeuge seien zudem deutlich schwächer besetzt unterwegs gewesen, denn die Zahl der gewerblichen Flüge habe mit knapp 121 000 nur ein knappes Drittel unter dem Vergleichswert aus 2019 gelegen.Laut einer Auswertung des Flughafenverbandes ADV vom Freitag schwächele vor allem der Inlandsverkehr mit nur 28,9 Prozent des Vorkrisen-Niveaus. Hier könnten die Gäste leichter auf andere Verkehrsmittel ausweichen. Außerdem seien einige Verbindungen eingestellt worden. Am stärksten sei der Europaverkehr zurückgekommen mit rund 55 Prozent der Passagiere im Vergleich zum März 2019.Die Lufthansa-Aktie gewinne am Montag rund ein halbes Prozent auf 7,20 Euro.Mit Material von dpa-AfX