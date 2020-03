Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Coronavirus laste derzeit wie ein Damoklesschwert auf der Luftfahrtbranche. Fast alle Flüge seien in den vergangenen Tagen gestrichen worden. Für einen echten Paukenschlag habe heute Morgen die Citigroup gesorgt. Die Analysten hätten ihr Kursziel für die Lufthansa von 10 Euro auf 50 Cent nahezu komplett zusammengestrichen.Bei den meisten europäischen Airlines seien staatliche Interventionen angesichts der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Luftfahrt-Krise kaum zu vermeiden, habe Analyst Mark Manduca am Mittwoch geschrieben. Die Lufthansa sei daher auf eine Finanzspritze entsprechend ihrer Marktkapitalisierung angewiesen. Daraus resultierten schmerzhafte Verbindlichkeiten über Jahre hinaus. Die Aktie bleibe folglich eine klare Verkaufsempfehlung der Analysten.Deutlich besser seien hingegen die Billigairlines Ryanair und Wizz aufgestellt, die auch ohne staatliche Finanzhilfen durch die Krise kommen sollten.Als eine der ersten Airlines habe die deutsche Lufthansa auf die Corona-Krise reagiert und zahlreiche Flüge gestrichen. Am Donnerstag habe der Konzern mitgeteilt, dass derzeit 700 der 763 Maschinen am Boden bleiben würden. Kunden, die bereits ein Ticket gebucht hätten, könnten dies kostenfrei stornieren oder umbuchen.Auch wenn ein solches Kursziel noch keinem Todesurteil gleichkomme, bleibe die Lage bei der Lufthansa weiterhin heikel. "Der Aktionär" rät jedoch in der jetzigen Situation von weiteren Shortspekulationen ab. Aufgrund der aktuellen Unsicherheit in der Luftfahrtbranche sollten Anleger vorerst die Füße stillhalten und an der Seitenlinie verharren, so Nicola Hahn. (Analyse vom 25.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link