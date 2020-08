Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,00 EUR +2,74% (25.08.2020, 14:09)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,932 EUR +2,15% (25.08.2020, 13:54)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Börsen.Briefing die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.An Impfstoffen gegen das Coronavirus werde fieberhaft gearbeitet, doch bis breite Bevölkerungsschichten immun gegen Sars-CoV-2 werden könnten, dürften noch einige Monate vergehen. Und so würden sich einige Unternehmen an Behelfslösungen klammern. In den USA sei nun von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) ein Desinfektionsmittel zum Einsatz freigegeben worden. Das wirke offenbar auch bei Airline-Aktien...SurfaceWise2 heiße das Wunderspray von Allied BioScience, das als aktive Oberflächenbeschichtung elektrostatisch auf Gegenstände aufgebracht werde und für eine gewisse Dauer gegen das Virus wirke. Weil das Spray ab sofort von der Fluggesellschaft American Airlines in seinen Flugzeugkabinen eingesetzt werde und auch Southwest Airlines das Mittel in einem zweistufigen Verfahren mit einem antimikrobiellen Spray für Oberflächen verwende, würden die Airline-Aktien haussieren. Auch United und Delta Air Lines hätten am Montag um rund 10% zugelegt.Einen größeren Einfluss als das Spray habe wahrscheinlich aber die Notfall-Genehmigung von US-Präsident Donald Trump zur Behandlung von Corona-Patienten mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Virus enthalte. Die US-Regierung erwäge zudem, das Zulassungsverfahren eines Corona-Impfstoff-Kandidaten vom britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca zu beschleunigen, dessen Aktien gestern um über 2% vorgerückt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: