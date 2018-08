Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.08.2018/ac/a/d)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach einem starken Jahr 2017 habe die deutsche Fluggeselschaft dieses Jahr mit steigenden Ölpreisen und hohen Kosten für die Ausweitung der Billigflugtochter Eurowings zu kämpfen. Der Aktienkurs der Lufthansa habe sich lange im Sinkflug befunden. Die jüngsten Quartalszahlen würden allerdings der Lufthansa Rückenwind geben.An der Börse sei das überraschend starke Ergebnis mit einem satten Kursplus belohnt worden - das Papier peile nun die 25-Euro-Marke an. Nicht nur die Aktionäre, sondern auch Analysten würden mehrheitlich positiv in die Zukunft blicken. Insgesamt würden von den 26 Analysten, die sich regelmäßig mit der Lufthansa-Aktie auseinandersetzen würden, 16 zum Kauf der Aktie raten, während drei einen Verkauf empfehlen und sieben das Papier halten würden. Das durchschnittliche Kursziel belaufe sich dabei auf 28,31 Euro. Die Lufthansa-Aktie habe also noch deutlich Luft nach oben, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag" in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 31 vom 05.08.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:23,01 EUR -0,90% (06.08.2018, 17:17)