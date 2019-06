Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Lufthansa trete am Freitag auf der Stelle. Nach Kursgewinnen zuvor richte sich der Blick der Anleger heute auf die jüngsten Entwicklungen auf der Lieblingsferieninsel der Deutschen: Mallorca. Dort drohe Passagieren der Kranichlinie eine "ungewisse An- und Abreise". Die Gesellschaft beteuere, die Verhandlungen verliefen "konstruktiv". Unterdessen würden sich die Analysten der Deutschen Bank zu Wort melden - und weiterhin auf die Euphoriebremse treten.Erst Lob, dann Tadel: Nach Ansicht von Deutsche Bank-Analyst Andy Chu stelle sich die deutsche Vorzeige-Airline zwar immer besser auf. Doch "robuster und aussichtsreicher" als die Lufthansa seien aktuell andere Fluggesellschaften. Entsprechend zurückhaltend falle auch das Fazit aus: Er sehe in der Aktie der Lufthansa aktuell nur eine Halteposition, den fairen Wert unverändert bei 15,50 Euro und damit nur unwesentlich oberhalb des aktuellen Kursniveaus.Währenddessen drohe Passagieren der Lufthansa unter Umständen ein heißer Sommer. Zumindest jenen, die als Reiseziel die Ferieninsel Mallorca auserkoren hätten. In einem seit Monaten anhaltenden Tarifstreit zwischen den Piloten von Eurowings auf Mallorca und der Lufthansa-Tochter seien beide Seiten zu entscheidenden Tarifverhandlungen zusammengekommen. Die Gespräche hätten sich am Donnerstagabend in Palma in die Länge gezogen. Informationen zum Verlauf habe es vorerst nicht gegeben. Wenn das Verhandlungsfinale nicht positiv verlaufe, stehe den Urlaubern "eine ungewisse An- und Abreise" auf die spanische Insel bevor, habe zuvor die spanische Pilotengewerkschaft SEPLA gewarnt, ohne jedoch konkreter zu werden. Eine Arbeitsniederlegung sei nicht ausgeschlossen worden.Nach der Warnung der Gewerkschaft vor einer Eskalation habe Eurowings beteuert, man sei in "konstruktiven Verhandlungen" mit SEPLA und auch mit der Kabinen-Gewerkschaft Stavla. Man werde beiden Sozialpartnern "zeitnah ein neues Angebot mit verbesserten Vergütungs- und Einsatzbedingungen unterbreiten" und gehe davon aus, dass ein "gemeinsamer Abschluss" gelingen werde.Nicht investierte Anleger halten zunächst weiter die Füße still, so Leon Müller von "Der Aktionär" zu der Lufthansa-Aktie. Das technische Bild sei nach wie vor angeschlagen. (Analyse vom 28.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.