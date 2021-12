Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Bei der corona-gebeutelten Lufthansa spitze sich der Konflikt um überzähliges Cockpit-Personal weiter zu. Der Konzern habe eine Vereinbarung mit der Vereinigung Cockpit (VC) gekündigt, mit der eine Flotte von mindestens 325 Flugzeugen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft garantiert worden sei. Auch die damit verbundenen Beschäftigungszusagen für rund 5.000 Pilotinnen und Piloten seien hinfällig. Umgekehrt habe die Gewerkschaft am Freitag erklärt, dass sie ihrerseits den Gehaltstarifvertrag bei der Kerngesellschaft zum 30. Juni 2022 gekündigt habe.Damit würden Piloten-Streiks ab Jahresmitte wieder möglich sein. Die Parteien würden seit Monaten über die Frage verhandeln, wie mit dem Personalüberhang aus der Corona-Krise umzugehen sei. Der Konzern wolle seine Flotte dauerhaft von 760 auf 650 Flugzeuge verkleinern, auch die Kernmarke solle schrumpfen. "Die Flottenzusage haben wir nun gekündigt, weil wir diese nicht aufrechterhalten können. Absehbar wird es weniger Nachfrage geben", habe ein Unternehmenssprecher am Freitag erklärt. Zuerst habe die Plattform "Aerotelegraph" über die aufgekündigte Vereinbarung berichtet.Bis Ende März würden für die Piloten noch Kurzarbeitsregelungen gelten. Für die Zeit danach habe Lufthansa aber Entlassungen für den Fall angekündigt, dass nicht andere Modelle etwa über Teilzeit gefunden würden. Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr müssten bis zu 1000 Vollzeitstellen eingespart werden. "Lufthansa geht in den Verhandlungen sehr aggressiv vor und will dauerhafte Gehaltskürzungen durchsetzen", so VC-Tarifvorstand Marcel Gröls am Freitag.Eng werden könnte es für die rund 390 Piloten der abgewickelten Tochter Germanwings. Dort sei ein Interessenausgleich gescheitert, und Geld für Abfindungen sei nach dem Beschluss der Einigungsstelle nicht vorhanden, wie die Lufthansa am Freitag bestätigt habe. Zuerst habe Der Spiegel darüber berichtet. Der Konzern sei weiterhin bestrebt, den Kollegen Perspektiven in den Cockpits anderer Gesellschaften anzubieten, so der Konzernsprecher. Etwa 150 Germanwings-Kapitäne könnten zudem wieder in ihre Lufthansa-Stellen zurückkehren, wenn dort eine Einigung mit der VC gelinge.Aufgrund der schwierigen Marktlage und des schwachen Charts drängt sich ein Einstieg weiterhin nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link