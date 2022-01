Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,609 EUR +7,20% (03.01.2022, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

6,555 EUR +6,07% (03.01.2022, 10:38)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (03.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Während sich der MDAX zum Jahresstart nur wenig aufwärts bewege, sei die Lufthansa-Aktie kaum zu bremsen. Die Citigroup habe ihr Kursziel für den Werte stark angehoben. Analyst Sathish Sivakumar sehe für die Lufthansa-Aktie nun weiteres Luft nach oben. Er habe sein bisheriges Kursziel von 1,43 Euro auf 7,50 Euro angehoben. Die Änderung betrage 425%! Seine Empfehlung habe er gleich um zwei Stufen von "verkaufen" auf "kaufen" erhöht.Noch seien die Auswirkungen der Omikron-Variante kaum einzuschätzen. An der Börse werde aber die Zukunft gehandelt und die finde im Reiseverkehr ohne Corona statt. Die Lufthansa dürfte das Tal der Tränen durchschritten haben. Sie müsse sich jedocj im globalen Konzert der Airlines erst noch behaupten. Und der Chart habe große Hürden zu überwinden. Die Lufthansa-Aktie bleibe auf der Watchlist, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: