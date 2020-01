Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Viele Fluggäste der Lufthansa müssten schon wieder um ihre gebuchten Verbindungen bangen. Die Kabinengewerkschaft Ufo habe am Wochenende einen weiteren Streik der Flugbegleiter angekündigt. Dabei habe es erst zum Jahreswechsel einen Ausstand gegeben. Besonders problematisch für die Kunden: Wann, wie lange und welcher Bereich genau bestreikt werden solle, sei noch völlig unklar. Details zum Arbeitskampf sollten erst kommenden Mittwoch verkündet werden, habe Ufo-Sprecher Nicoley Baublies der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Am Donnerstag sei der insgesamt dritte Versuch gescheitert, in dem festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen dem Konzern und den Flugbegleitern in die Schlichtung mit zusätzlicher Mediation zu tariffremden Fragen einzusteigen. Die Ufo habe die von Lufthansa für das gesamte Verfahren verlangte Friedenspflicht nicht akzeptieren können, so Baublies. Erst am Freitag habe er gesagt, man werde zunächst noch einmal versuchen, die Tarifziele auf dem klassischen Verhandlungsweg durchzusetzen. Sollte dies scheitern, bleibe nur der Arbeitskampf. Da einzelne Streiktage bislang nichts bewirkt hätten, müsse dann mit "deutlich ausgeweiteten Maßnahmen" Druck erzeugt werden. Es könnte also schlimmer kommen als zuletzt.Den Kampf um die 200-Tage-Linie scheine die Aktie der Lufthansa derweil verloren zu haben. Zuletzt habe sich das Papier lange an diesem Widerstand entlang bewegt, der Ausbruch nach oben sei jedoch nicht gelungen. In den vergangenen Tagen habe sich die Lufthansa-Aktie nun weiter nach unten entfernt. Weitere Streiks könnten durchaus ein zusätzlicher Belastungsfaktor für den Aktienkurs werden. Das Marktumfeld für den DAX-Titel bleibe ohnehin relativ rau. Dennoch könnten mutige Anleger bei der sehr günstig bewerteten Lufthansa-Aktie darauf setzen, dass das Jahr 2020 für die Flugbranche angesichts weiter sinkender Überkapazitäten gerade im Kurzstreckengeschäft wieder besser laufe. Der Stopp sollte bei 13,40 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link