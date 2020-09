Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,40 EUR -2,53% (16.09.2020, 09:06)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,658 EUR -0,14% (15.09.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der angekündigte Rückzug des Billigfliegers Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z) habe kürzlich für Furore gesorgt. Die Lufthansa-Tochter Eurowings habe darauf schnell reagiert. Demnach wolle die Airline die entstehenden Lücken am Düsseldorfer Flugplan füllen. So habe Eurowings am Dienstag angekündigt, man werde rund 95 Prozent des Angebots fliegen, das Ryanair zum 24. Oktober aufgebe. Konkret werde das Angebot zu vielen spanischen und portugiesischen Zielen aufgestockt. Auch Griechenland werde verstärkt angeflogen. Eurowings biete ab Düsseldorf mehr als 80 Direktziele in Europa an.Der Rückzug der Iren aus Düsseldorf und zuvor Stuttgart sei erst der Anfang, habe Eurowings-Chef Jens Bischof gesagt. Das Geschäftsmodell der extremen Billigflieger sei in ganz Deutschland auf dem Rückzug. "Unsere Kunden suchen in Krisenzeiten nicht nach 5-Euro-Tickets, sondern mehr denn je nach einer Airline, der sie vertrauen können."Es dürfte interessant werden, ob die defizitäre Eurowings an einem Standort, den der extrem effiziente Biligflieger Ryanair aufgebe, nachhaltig Erfolg haben werde. Indes gebe es wiederholt Meldungen, wonach die Lufthansa noch stärker sparen müsse als bisher bekannt gewesen sei. Es bleibe daher dabei: Die aktuelle Marktlage und die Aussichten würden mau bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: