Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,53 EUR +0,10% (05.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,65 EUR +0,45% (06.08.2019, 09:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Während sich viele Privatanleger angesichts der Unsicherheiten um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft und der Sorgen wegen des schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China zurückhalten würden, würden die Vorstände von DAX-Unternehmen wie z.B. Lufthansa aktuell kräftig zugreifen. Denn gestern Abend sei bekannt gegeben worden, dass neben Lufthansa-Chef Carsten Spohr auch der Finanzvorstand Ulrik Svensson Aktien der Kranich-Airline gekauft habe. Er habe satte 199.778,60 Euro in Lufthansa-Anteile investiert.Insiderkäufe seien natürlich immer ein klares Statement. Nichtsdestotrotz sollten Anleger vorsichtig bleiben. Wer bei der Lufthansa engagiert sei, sollten seine Positionen mit einem Stopp bei 12,80 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: