Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,684 EUR -2,21% (10.06.2021, 15:16)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,65 EUR -2,22% (10.06.2021, 15:01)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Langsam, aber immerhin relativ kontinuierlich kehre in immer mehr Ländern wieder Stück für Stück die Normalität zurück. Nachdem im Flugverkehr zuletzt auch immer mehr Reisen in Europa möglich geworden seien, könnte es bald auch in dem für die Lufthansa sehr wichtigen Geschäft mit Nordamerika-Flügen zumindest etwas vorangehen.Denn die USA hätten in dieser Woche ihre Reisewarnung für amerikanische Staatsbürger für Ziele wie Deutschland und Dutzende andere Länder gelockert. Das Außenministerium in Washington bewerte Reiseziele auf einer Skala von eins bis vier - die Bundesrepublik stehe neben Ländern wie Italien, Frankreich, Mexiko oder Kanada seit Dienstag nun wieder auf Stufe drei des Warnsystems. Das bedeute, dass US-Bürger ihre Reisepläne überdenken sollten. Auch Japan, das die Olympischen Sommerspiele ausrichte, stehe nun auf Stufe drei. Zuvor habe die höchste Stufe vier gegolten, die für mehrere andere EU-Länder wie Portugal, Belgien, die Niederlande und Polen aufrechterhalten worden sei.Die Neubewertung ändere nichts an dem wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisestopp in die USA für Ausländer aus dem europäischen Schengen-Raum, aus Großbritannien, Irland, Indien, China, Brasilien, Südafrika und dem Iran. Eine Einreise aus diesen Staaten sei weiterhin in der Regel nur mit einer Ausnahmegenehmigung ("National Interest Exception") möglich.Auch wenn es nach und nach immer mehr positive Meldungen für die Lufthansa gebe, bleibe weiterhin Geduld gefragt. Das aktuelle Marktumfeld mache es für die Lufthansa noch praktisch unmöglich, schwarze Zahlen zu schreiben. Da zudem die Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung bestehe, sei der MDAX-Titel aktuell kein Kaufkandidat.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link