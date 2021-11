Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (04.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lufthansa habe gestern mit den Zahlen für das dritte Quartal für eine positive Überraschung sorgen können, was sich direkt in einem Kurssprung bemerkbar gemacht habe. Auch die Experten der DZ BANK habe das Zahlenwerk der Kranich-Airline gefallen. Dementsprechend habe deren Analyst Dirk Schlamp die Lufthansa-Aktie hochgestuft.Habe das Anlagevotum bisher "halten" gelautet, so stufe er die MDAX-Titel nun mit "kaufen" ein. Zudem sei das Kursziel von 6,50 auf 7,70 Euro erhöht worden. Schlamp habe auf die sich aufhellenden Perspektiven verwiesen. Er habe außerdem gelobt, dass die Lufthansa erstmals seit dem Ausbruch von Corona wieder einen operativen Gewinn erzielt habe. Der Experte rechne durch die Kapazitätserweiterungen sowie Restrukturierungsmaßnahmen in den kommenden Quartalen mit weiteren Verbesserungen.Skeptisch hätten sich indes weiterhin die UBS und die Bank of America (BoA) gezeigt, die beide - wie die Mehrheit der Analysten - weiterhin zum Verkauf der Lufthansa raten würden. Während die BoA den fairen Wert der Aktie auf 5,90 Euro beziffern würden, liege er nach Ansicht der UBS lediglich bei 4,90 Euro.Mit den gestrigen Zahlen habe die Lufthansa ein Ausrufezeichen gesetzt. Dennoch bleibe das Marktumfeld nach wie vor sehr schwierig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: