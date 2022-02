Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,27 EUR +0,04% (14.02.2022, 13:45)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,171 EUR -4,94% (11.02.2022, 13:30)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (14.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie erlebe am Montag nach zuletzt gutem Lauf angesichts der drohenden Eskalation im Ukraine-Konflikt einen herben Rückschlag. Mit der Aussicht auf anziehende Sommer-Buchungen sei sie zuletzt über 7,50 Euro auf ein Hoch seit September gestiegen. Nun hab sie um fast 5% korrigiert.Der europäische Sektor der Reise- und Freizeitwerte sei derweil abgestraft worden mit einem Rücksetzer um 3,6%. Zu Wochenbeginn seien die Sorgen größer geworden, dass der sich zuspitzende Ukraine-Konflikt neue Restriktionen im Reiseverkehr mit sich bringen werde - und dies ausgerechnet in einer Zeit, in der auf auslaufende Corona-Restriktionen gehofft werde. Medienberichten zufolge hätten Lufthansa und der Reisekonzern TUI zuletzt starke Buchungszahlen für die Sommer-Saison verzeichnen können, was im heutigen Handel jedoch kaum helfe.Von der Lufthansa habe es am Sonntag auf Anfrage geheißen, dass sie die Lage in der Ukraine "sehr genau" beobachte. Bei der Fluggesellschaft sei am Montag eine Aussage von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) als Belastung hinzugekommen, weil sie Spekulationen über einen baldigen Ausstieg des Bundes wieder angeheizt habe. In einem Handelsblatt-Interview habe Lindner mit Blick auf die Lufthansa wie auch die Commerzbank betont, der Bund sollte nicht auf Dauer beteiligt bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link