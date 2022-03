Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



7,322 EUR +2,12% (28.03.2022)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Aktien der europäischen Airlines erneut genauer unter die Lupe genommen. Dabei hätten sich die Experten nun insgesamt etwas optimistischer für den gesamten Sektor gezeigt. So sei etwa auch das Kursziel für die Lufthansa-Aktie von 7,10 auf 8,00 Euro erhöht worden.Das Anlagevotum laute weiterhin "neutral". Analyst Patrick Creuset habe erklärt, die Buchungslage bei den Fluggesellschaften ziehe trotz des Kriegs weiter an. Aufgrund der hohen Ölpreise habe er allerdings seine Gewinnprognosen für die Jahre 2023 und 2024 leicht verringert. Vor allem wegen gesunkener Pensionsverpflichtungen sei das Kursziel für die Lufthansa-Anteile dennoch gestiegen.Nach Ansicht des "Aktionär" können Mutige mit den Anteilen des MDAX-Konzerns nach wie vor darauf spekulieren, dass sich der Luftverkehr in Europa wieder nachhaltig von Corona erholen wird. Wer darauf setzt, sollte seine Position unverändert mit einem Stopp bei 5,20 Euro nach unten absichern, um größere Verluste zu vermeiden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 28.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.