Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,245 EUR +0,39% (24.10.2018, 10:50)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,345 EUR +0,30% (24.10.2018, 11:06)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (24.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das über Wochen hinweg gebeutelte Wertpapier habe sich an den letzten Handelstagen wieder sehr wacker geschlagen und arbeite jetzt wieder an der Ausbildung eines nachhaltigen Bodens. Rückenwind erhalte die Aktie dabei von der größten Privatbank Deutschlands.So habe Deutsche-Bank-Analyst Andy Chu zwar das Kursziel von 29,10 auf 24,70 Euro gesenkt, rät aber nach wie vor zum Kauf. Seiner Meinung nach seien die europäischen Airline-Aktien aktuell überverkauft. Damit ergebe sich nun eine gute Einstiegsgelegenheit. Chu habe ferner darauf verwiesen, dass die Lufthansa im kommenden Jahr wieder wachsen und den Gewinn um 7% steigern sollte.Auch "Der Aktionär" halte den Titel wegen guter Perspektiven und einer enorm günstigen Bewertung grundsätzlich weiterhin für attraktiv. Entscheidend werde jetzt, ob ihm endlich die Bodenbildung gelinge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: