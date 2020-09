Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt in dem aktuellen Börsen.Briefing. die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Während gerade neue Reisewarnungen ausgesprochen oder alte verlängert würden, würden Fluggesellschaften um Passagiere ringen. Die Lufthansa-Tochter Eurowings gewähre bei bestimmten Buchungen auf seiner Website nun einen "Temperatur-Rabatt".Das Motto: Temperatur hoch, Preis runter. "Bei einer Durchschnittstemperatur von 23,1°C in Bella Italia geben wir dir 23,1% Rabatt auf alle Italien-Flüge!" werbe Eurowings gerade in den Sozialen Medien. Kunden der Billig-Airline, die heute einen Flug nach Italien gebucht hätten, hätten 23,1 Prozent weniger als normal gezahlt - entsprechend der bisherigen Durchschnittstemperatur in Italien im September.Das nächste Land mit dem neuen "Temperatur-Rabatt" sei Eurowings zufolge bereits ausgesucht und solle in Kürze veröffentlicht werden. Mit der Aktion reagiere Eurowings auf kreative Weise auf die Herausforderungen der Corona-Krise. Der Aktie von Mutter-Konzern Lufthansa helfe das heute noch nicht: Das MDAX-Papier verliere zeitweise mehr als 1,3 Prozent.Im kommenden Jahr solle alles wieder besser werden. Eurowings-Chef Jens Bischof wolle das Ziel eines operativen Gewinns trotz der Corona-Krise noch nicht zu den Akten legen. "Wir wollen Eurowings so schnell wie möglich in die schwarzen Zahlen bringen. Wenn das nächstes Jahr gelingt, bin ich glücklich", habe Bischof beim Branchenkongress der Touristik-Fachzeitschrift fvw vor einer Woche in Hamburg gesagt. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.