Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,225 EUR -0,65% (08.07.2019, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,185 EUR -0,75% (08.07.2019, 15:34)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Stefan Limmer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Limmer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Lufthansa gehöre auf Jahressicht zu den schlechtesten Aktien im DAX. Während der deutsche Leitindex seit Jahresanfang seit Anfang Januar gut 20 Prozent habe zulegen können, stehe den Lufthansa-Papieren ein Minus von über 20 Prozent zu Buche. Dementsprechend schlecht habe sich auch der TSI-Wert in den vergangenen Monaten entwickelt.Während DAX-Werte wie SAP oder adidas mit top TSI-Werten von mehr als 90 Prozent bereits im TSI-Depot vertreten seien oder kurz davor seien, gekauft zu werden, habe Lufthansa eindeutig das Nachsehen. Dabei hätten die Chancen für eine Aufnahme in das TSI Depot, als die Ampel im März auf Grün umgeschaltet habe, nicht schlecht gestanden. Das Papier der Fluggesellschaft habe immerhin mit einem TSI-Wert von über 86 überzeugen können. Inzwischen sei der DAX-Wert aus den Top-10 der Rangliste gefallen und liege mit nicht einmal mehr fünf Prozent auf dem 97 Rang der HDAX-Rangliste. Hieran habe auch die jüngste Aufwärtsbewegung und die Zurückeroberung der 15-Euro-Marke nichts ändern können.Zusätzlicher Unsicherheitsfaktor: Im Konflikt mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO habe die Lufthansa vergangenen Freitag das Gesprächsangebot der Gewerkschaft abgelehnt. Der Konzern stelle die Befugnis der Gewerkschaft infrage, die Kabinenmitarbeiter der Lufthansa-Airlines zu vertreten. Damit seien Streiks in der Sommerreisezeit wahrscheinlicher geworden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: