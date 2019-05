Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,06 EUR -0,77% (16.05.2019, 12:04)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,98 EUR -0,47% (16.05.2019, 11:49)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.05.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe über den kompletten Monat Mai hinweg fast täglich neue Tiefs markiert. Aktuell steuere der Aktienkurs der Kranich-Airline auf das bisherige 52-Wochen-Tief bei 17,04 Euro zu - auch befeuert von einer Meldung auf Brüssel. Denn die EU wolle beim Klimaschutz auf das Gaspedal drücken. Laut geleakten Dokumenten der EU-Kommission solle deshalb Fliegen wieder deutlich teurer gemacht werden. Demnach werde darüber debattiert, eine zusätzliche Steuer von 330 Euro je 1.000 Liter Kerosin einzuführen.Diese Pläne seien natürlich eine weitere Erklärung für die sehr schwache Performance von Airline-Aktien wie eben der Lufthansa. Angesichts des angeschlagenen Charts sollten nicht investierte Anleger trotz der enorm günstigen Bewertung (2019er-KGV von 4, KBV von 0,7) vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren. Wer die Lufthansa-Aktie bereits im Depot habe, sollte den Stoppkurs bei 16,80 Euro nach wie vor im Auge behalten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.05.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: