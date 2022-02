Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,40 EUR +5,25% (22.02.2022, 11:19)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,364 EUR -1,92% (22.02.2022, 11:05)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der jüngste Höhenflug des MDAX-Titels sei durch die Sorgen um eine Eskalation im Konflikt um die Ukraine gestoppt worden. Auch im heutigen Handel verbillige sich die Lufthansa-Aktie wieder. Doch Grund zu erhöhter Sorge bestehe aktuell nicht. Denn die Perspektiven für die Airlines in Europa würden sich weiter aufhellen.Dementsprechend reagiere die Lufthansa-Tochter Eurowings mit einer deutlichen Aufstockung des Flugangebots. So erwarte das Unternehmen im Sommer enorme Nachholeffekte. Zum einen bedingt durch einen kräftigen Anstieg der touristischen Buchungen, zum anderen durch eine steigende Nachfrage nach Geschäftsreisen.FliegerWeb zitiere Eurowings-CEO Jens Bischof: "Die aktuelle Formel lautet: Je länger die Kontaktbeschränkungen, umso stärker wächst die Sehnsucht zu verreisen. Millionen Menschen wollen nach zwei Jahren Pandemie endlich ihren Urlaub nachholen oder wichtige Geschäftskontakte mal wieder persönlich treffen. Unser Buchungsanstieg folgt aktuell dem "Prinzip Ketchupflasche": Erst kommt lange nichts, dann alles auf einmal."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: