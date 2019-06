Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Preiskampf unter Europas Billigfliegern lasse bei der Lufthansa-Tochter Eurowings schwarze Zahlen weiter in die Ferne rücken. Beim Kapitalmarkttag am Montag weitere Kostensenkungen samt Strategieschwenk an. So gebe Eurowings die Verantwortung für ihre Langstreckenflüge ab, und die belgische Brussels Airlines werde nun doch nicht Teil der Billigmarke.Eurowings solle indes erst 2021 über die Gewinnschwelle fliegen - was CEO Carsten Spohr ursprünglich schon für das laufende Jahr angestrebt habe.Nachdem der Lufthansa-Vorstand vor gut einer Woche sein Gewinnziel für 2019 zusammengestrichen habe, habe die Entwicklung bei Eurowings schnell wieder im Fokus gestanden. Denn die Kampfpreise, mit denen der britische Billigflieger Easyjet sowie die irische Ryanair samt ihrer Tochter Laudamotion hierzulande um Passagiere buhlen würden, würden bei der Lufthansa-Tochter tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. Immerhin habe Eurowings in Deutschland zuletzt weniger Geld pro Flugzeug verloren als die Konkurrenten, habe Spohr gesagt. Doch auch jetzt, ein Jahr nachdem sie für viel Geld große Teile der pleite gegangenen Air Berlin integriert habe, sei Eurowings noch nicht auf Gewinnkurs. Für den Gesamtkonzern gehe der Vorstand in diesem Jahr seit einigen Tagen daher noch von einem operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) von 2,0 bis 3,0 Mrd. Euro aus, nachdem er im März noch 2,4 bis 3,0 Mrd. ausgegangen sei.Auch deshalb ziehe Spohr bei Eurowings nun die Reißleine. Ab dem Winterflugplan solle sich die Eurowings auf Kurz- und Mittelstreckenflüge fokussieren, etwa zu Zielen innerhalb Europas, ans Mittelmeer und auf die Kanaren. Langstreckenflüge der Billigmarke mit ihren derzeit sieben Großraumjets solle es zwar weiterhin geben, habe ein Sprecher gesagt. Streckenplanung und Ticketvermarktung übernehme jedoch der Mutterkonzern, wo Vorstandsmitglied Harry Hohmeister das Geschäft der hauseigenen Netzwerk-Airlines Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines lenke.Um sich für die Preisschlacht der Konkurrenz zu wappnen, solle Eurowings unter der Führung von Lufthansa-Vorstand Thorsten Dirks kräftig an der Kostenschraube drehen. Er solle deutsche Flugbetriebe von Eurowings und ihrer Schwester Germanwings zusammenlegen und die Flotte komplett auf die A320-Reihe von Airbus und deren Neuauflage A320neo umstellen.Angesichts der soliden Bilanz, der starken Marktstellung, der langfristig guten Perspektiven sowie der günstigen Bewertung bleibt die Lufthansa-Aktie für Schäppchenjäger mit langem Atem durchaus interessant, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Jedoch sollten diese mit einem Einstieg weiterhin abwarten. Denn noch überwiegen die kurzfristigen Risiken, zudem sei das Chartbild schwer angeschlagen. (Analyse vom 25.06.2019)