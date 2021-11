Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,936 EUR +1,68% (02.11.2021, 09:04)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

5,822 EUR +1,93% (01.11.2021, 17:43)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.11.2021/ac/a/d)



Die Lufthansa-Tochter Eurowings kooperiere zu ihrem Start in Prag mit der führenden tschechischen Fluggesellschaft Smartwings. Die beiden Unternehmen hätten für bestimmte Flüge der Eurowings vereinbart, dass diese auch über die Systeme der Tschechen vermarktet werden könnten und auch eine eigene Smartwings-Flugnummer erhalten würden. Dieses so genannte Codeshare-Abkommen werde die Position an der neuen Basis stärken, habe Eurowings-Chef Jens Bischof am Montag erklärt. Weitere Kooperationsschritte mit dem größten Anbieter vor Ort seien zunächst nicht bekannt gegeben worden.Eurowings habe am Sonntag mit einem Erstflug nach Bristol die neue Basis in der tschechischen Hauptstadt eröffnet. Sie solle zum kommenden Sommer von zwei auf drei Flugzeuge und mehr als 20 Europazielen erweitert werden. Stockholm werde dann ab dem Sommerflugplan 2022 zum elften Eurowings-Standort in Europa. Neben sechs deutschen Flughäfen gebe es dann Basen in Palma de Mallorca, Prag, Pristina, Salzburg und Stockholm.Der Versuch der Tochter Eurowings, sich breiter aufzustellen, sei natürlich positiv zu werten. Größeren Einfluss auf das Konzernergebnis der Mutter Lufthansa dürfte dies aber zunächst kaum haben. Das Marktumfeld bleibe indes weiterhin schwierig.