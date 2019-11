Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

17,495 EUR +1,36% (08.11.2019, 14:22)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Das Q3-Zahlenwerk habe sich auf operativer Ebene im Rahmen der Erwartungen bewegt, habe beim EPS (positiver Sondereffekt im Finanzergebnis) aber die Analystenschätzung und den Marktkonsens deutlich übertroffen. Insgesamt sei die Geschäftsentwicklung wie - in den beiden vorangegangenen Quartalen - von Preisdruck (umsatzseitig) und überproportional gestiegenen operativen Kosten (v.a. Treibstoffkosten) geprägt gewesen. Positiv habe diesmal Eurowings hervorgestochen. Der Konzernausblick für 2019 sei bestätigt worden (u.a. bereinigte EBIT-Marge: 5,5% bis 6,5%), jedoch hätten sich bereichsseitig zahlreiche Guidance-Anpassungen ergeben. Die Treibstoffkostenbelastungen würden in Q4 (Guidance 2019e: +650 (dabei Q1-Q3: +620) Mio. Euro y/y) nochmals deutlich nachlassen. Diermeier habe seine Erwartungen erhöht (u.a. EPS 2019e: 2,70 (alt: 2,01) Euro; EPS 2020e: 3,38 (alt: 3,36) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Lufthansa-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 15,60 Euro auf 19,00 Euro angehoben. (Analyse vom 08.11.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:17,445 EUR +0,55% (08.11.2019, 14:38)