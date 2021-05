Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airline Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es laufe wieder an: Angesichts einer steigenden Ticket-Nachfrage habe die Lufthansa Lockerungen im Flugverkehr mit den USA gefordert. Man benötige jetzt eine Perspektive, wie Reisen zwischen den USA und Europa wieder in größerem Umfang möglich werden könnten, habe Vorstandsmitglied Harry Hohmeister erklärt. Bei sinkenden Corona-Infektionszahlen und steigender Impfquote sei eine vorsichtige Öffnung möglich.Deutschland benötige eine "Öffnungsperspektive für den Transatlantik", so Hohmeister. In den vergangenen zwei Wochen seien auch die Buchungszahlen für USA-Flüge im Sommer zu den Zielen New York, Miami und Los Angeles um bis zu 300 Prozent gestiegen. Ab Juni werde Lufthansa weitere US-Ziele wie Orlando und Atlanta wieder anfliegen.Derzeit würden beim generellen Einreiseverbot aus dem Schengenraum in die USA nur wenige Ausnahmen für US-Bürger und deren Verwandte, Greencard-Inhaber sowie Diplomaten und Mitarbeiter internationaler Organisationen gelten. Das Auswärtige Amt rate von nicht notwendigen, touristischen Reisen in die USA ab. Umgekehrt sei eine Einreise aus den USA nach Deutschland ebenfalls nur in Ausnahmefällen möglich.Langstreckenflüge seien für Lufthansas Profitabilität schon immer sehr wichtig gewesen. Verständlich, dass nun gefordert werde, die Reisen nach Nordamerika zu vereinfachen. Aufgrund der steigenden Zahl geimpfter Personen sowie der sinkenden Inzidenzen in Europa und in den USA stünden die Chancen sehr gut, dass sich die zuletzt positive Entwicklung fortsetze. Der MDAX-Titel bleibe aber natürlich aufgrund der vielen Unwägbarkeiten sowie der anstehenden Kapitalerhöhung weiterhin nicht für nervenschwache Anleger geeignet.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link