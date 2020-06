Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (10.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es werde erneut spannend bei der Lufthansa. Denn heute steige der "Tarifpartnergipfel". Dabei treffe sich der Vorstand der Airline mit den Vertretern der Gewerkschaften Cockpit, ver.di und Ufo, um über Stellenkürzungen zu verhandeln. Die Arbeitnehmervertreter hätten bereits Zugeständnisse angeboten. Würden diese auch reichen?So böten etwa die Piloten einen deutlichen Gehaltsverzicht an, welcher der Lufthansa knapp 350 Millionen Euro einsparen würde. Präsident Markus Wahl habe erklärt: "Wir wollen den Kranich in der Luft halten. Wegen der bestehenden Schwierigkeiten sind wir bereit, unser Paket im angebotenen Umfang und ohne weitere Bedingungen zunächst bis Ende 2020 umzusetzen."Wenig Entgegenkommen dürfte die Lufthansa-Führung hingegen bei den Stellenkürzungen erwarten. CEO Carsten Spohr habe kürzlich angekündigt, dass wohl weit mehr als die bisher kommunizierten 10.000 Arbeitsplätze wegfallen dürften. In einigen Medien werde bereits über eine Zahl von 20.000 Stellen spekuliert. Zum Vergleich: Aktuell beschäftige der Konzern knapp 138.000 Mitarbeiter.Anleger sollten sich daher beim Noch-DAX-Titel weder auf der Short- noch auf der Long-Seite positionieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.