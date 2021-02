Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa wolle das neue Ferienflugangebot auf der Langstrecke zunächst nur ab Frankfurt anbieten. Der neue Flugbetrieb "Eurowings Discover" habe bereits ein Team aus 350 Mitarbeitern an Bord und solle ab Juni mit zunächst drei Jets zu touristischen Übersee-Zielen starten, wie der designierte Marketing-Chef Helmut Wölfel dem Fachmagazin "fvw" (Donnerstag) bestätigt habe.Im kommenden Winterflugplan wolle man dann mit sieben Langstreckenflugzeugen unterwegs sein, wobei Flüge ab München noch nicht geplant seien. "Den Abflugort München werden wir im nächsten Winter aber höchstwahrscheinlich noch nicht sehen. Wir wollen uns jetzt nicht verzetteln und Qualität liefern", habe Wölfel dem Fachportal gesagt.Mit der neuen Plattform sei die Ausweitung des touristischen Angebots der Lufthansa auch in Folge der Corona-Krise verbunden. Unter dem Arbeitstitel "Ocean" sei sie bereits von den Lufthansa-Piloten scharf kritisiert worden. Die bereits bestehende "Ocean GmbH" solle noch im März zur "EW Discover GmbH" umfirmiert werden. Die Fluggesellschaft Condor fürchte erhebliche Konkurrenz und habe rechtliche Schritte eingeleitet, weil der Lufthansa-Konzern im Herbst ein langjähriges Abkommen über Zubringerflüge gekündigt habe.Vor der Lufthansa stehe noch viel Arbeit. Angesichts der Tatsache, dass man bei Geschäftsreisen laut dem Vorstand wohl nie mehr das Vor-Krisen-Niveau erreichen werde, bedürfe es neuer Pläne. Vor allem aber benötige der MDAX-Konzern eine Normalisierung des Luftverkehrs in den kommenden Monaten. Dementsprechend sei die Aktie ein relativ heißes Eisen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link