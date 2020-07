Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Über viele Wochen hinweg sei stetig darüber diskutiert worden, nun würden sie eintrudeln: die ersten Staatshilfen für die Lufthansa. So habe der MDAX-Konzern eine erste Milliarde des KfW-Kredits abgerufen. Ob und wann die weiteren beiden Milliarden genutzt würden, entscheide die Kranich-Airline je nach Bedarf. CEO Carsten Spohr habe jedoch angekündigt, das komplette Hilfspaket ausschöpfen zu wollen.So habe der Vorstandsvorsitzende, dass man die kompletten zugesagten 9,0 Milliarden Euro Staatshilfen benötigt erklärt - auch um die Flugzeugflotte weiter zu modernisieren. "Weil wir weniger wachsen werden, haben wir die Zahl der Flugzeuge zwar halbiert, die wir die nächsten Jahre abnehmen wollen. Aber die Modernisierung wird fortgeführt", habe Spohr im Gespräch mit der "Neuen Zürcher Zeitung" betont.Aktuell plane die Lufthansa damit, in den kommenden drei Jahren rund 80 neue Jets "einzuflotten", weitere 80 Bestellungen seien indes nach hinten verschoben worden. Ohnehin gehe die Lufthansa davon aus, dass auch noch 2021 rund 300 Flieger ungenutzt am Boden bleiben würden - weshalb auch im kommenden Jahr rote Zahlen drohen würden.Da es zudem noch sehr lange dauern dürfte, bis die Lufthansa wieder schwarze Zahlen schreiben dürfte, drängt sich ein Engagement bei der hochvolatilen Aktie vorerst nicht auf - weder auf der Long- noch auf der Short-Seite, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.