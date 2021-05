Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,26 EUR -1,16% (21.05.2021, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,272 EUR -5,48% (21.05.2021, 09:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airline Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit dem Aktienkurs der Lufthansa sei es gestern im nachbörslichen Handel kräftig bergab gegangen. Der Grund hierfür: Die Erben des vor drei Monaten verstorbenen Milliardärs Heinz Hermann Thiele hätten sich von mehr als der Hälfte ihrer Lufthansa-Aktien getrennt. Es seien 33 Millionen Aktien also knapp 5,5 Prozent des Grundkapitals der deutschen Airline verkauft worden.Erst kürzlich habe die Holding den Anteil an Lufthansa auf gut zehn Prozent gesenkt, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Dienstag hervorgehe. Somit habe die von der Familie Thiele kontrollierte KB Holding zuletzt rund 60 Millionen Lufthansa-Aktien gehalten.Wie die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen am späten Donnerstagabend berichtet habe, habe KB Holding die Aktien über die Investment Bank Morgan Stanley für 9,80 Euro das Stück je Aktie verkauft und damit knapp zehn Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs.Es sei natürlich nie ein gutes Zeichen, wenn sich Großaktionäre in großen Stil von Anteilen trennen würden - allen voran wenn wie bei der Lufthansa in den kommenden Monaten voraussichtlich eine größere Kapitalerhöhung anstehe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link