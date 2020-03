Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,014 EUR -11,58% (12.03.2020, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,972 EUR -13,31% (12.03.2020, 10:17)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Einreise-Stopp für Europäer in die USA habe am Donnerstag die Aktien der Lufthansa erneut massiv unter Druck gesetzt. Sie seien auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Mittwoch um 9,4 Prozent auf 9,24 Euro abgesackt. Seit Mitte Februar die Angst vor den wirtschaftlichen und zunehmend auch gesamtgesellschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus an den Finanzmärkten umgehe, habe die Aktie damit bereits rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Im DAX habe es im selben Zeitraum nur die Papiere der Deutschen Bank noch heftiger getroffen.Am Mittwoch habe US-Präsident Donald Trump die Reiseeinschränkungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf Europa ausgeweitet. "Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen", habe Trump am Mittwochabend im Weißen Haus in einer Ansprache an die Nation gesagt.Zuletzt habe der Lufthansa-Konzern bereits seine Ankündigungen wahrgemacht und wegen des Coronavirus 23.000 Flüge in der Zeit bis zum 24. April gestrichen. Weitere Annullierungen seien sowohl für diese Wochen als auch für einen späteren Zeitraum zu erwarten, habe das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt erklärt - noch vor der Ankündigung Trumps. Es würden also weitere Flugstreichungen folgen.Die enorm günstig bewertete Aktie der Lufthansa gehört angesichts der mittel- bis langfristigen Perspektiven derzeit auf jeden Fall auf die Watchlist - aufgrund der aktuellen Panik an den Märkten drängt sich ein Kauf allerdings vorerst noch nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die nächste immens wichtige Unterstützung warte in Form des 2016er Tiefs bei 9,10 Euro. (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.