Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Alitalia, AirBerlin, Thomas Cook, WOW - mit diesen Insolvenzanträgen in den letzten zwei Jahren zeige sich die europäische Luftfahrtindustrie von ihrer schlechten Seite. Eines der wenigen gesunden Unternehmen auf dem fragmentierten Markt sei die Deutsche Lufthansa.Trotz des schwierigen Marktumfelds würden die Analysten davon ausgehen, dass die nach den Gewinnwarnungen im Sommer gesunkene Prognose am 7. November erfüllt werden könne. Dafür sprächen auch die aktuellen Verkehrszahlen: Die Anzahl der Fluggäste sei im September um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Eine Auslastung von über 80 Prozent auf Flügen der Lufthansa Group markiere den Bestwert innerhalb der letzten drei Quartale.Die gute Entwicklung spiegele sich auch im Aktienkurs des Luftfahrtkonzerns wider. Vergangenen Mittwoch sei der Kurs auf den Höchststand seit Juni geklettert. Entscheidend würden neben den Zahlen weitere Meldungen zum Brexit und dem Handelsstreit. Eine gute Nachricht sei heute bereits aus Großbritannien gekommen: Die Brexit-Verlängerung bis zum 31. Januar werde sich positiv auf den bevorstehenden Weihnachtsflugverkehr auswirken.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link