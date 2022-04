Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,227 EUR +0,08% (25.04.2022, 17:05)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

7,224 EUR +0,04% (25.04.2022, 16:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie präsentiere sich zum Wochenauftakt durchaus stabil. Der Luftfahrt-Titel notiere - in einem schwachen Gesamtmarkt - immerhin mit einem kleinen Aufschlag. Dabei seien die jüngsten Nachrichten nicht gerade Kurstreiber. Im Gegenteil: Eine aktuelle Analysten-Einschätzung impliziere Abwärts-Potenzial.Die britische Investmentbank HSBC habe die Einstufung für Lufthansa auf "hold" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel - ausgehend vom aktuellen Kursniveau - rund zehn Prozent Luft nach unten.Analyst Andrew Lobbenberg habe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Fluggesellschaften von außerordentlich positiven Signalen der US-Airlines für das Juni-Quartal gesprochen. Die Markterwartungen seien angesichts dessen hier vergleichsweise niedrig, der Kostenausblick aber eine Belastung.Wohl nicht belastend, aber auch nicht gerade gut fürs Image sei ein aktuelles Service-Problem. Bei der Kranich-Airline gebe es nämlich derzeit auf einigen Europaflügen ab Frankfurt kein Verpflegungsangebot mehr in der Economy-Klasse. Grund für den Ausfall des kostenpflichtigen Services mit Speisen und Getränken seien Personalprobleme beim Dienstleister Gate Gourmet, über die "Der Spiegel" am Freitag berichtet habe.Die LH-Aktie gewinne am Montag rund ein halbes Prozent auf 7,24 Euro.Die Lufthansa-Aktie schicke sich mit dem heutigen Kursplus an, erneut die Widerstandszone, die sich zwischen 7,14 und 7,34 Euro aufspanne, herauszunehmen. Dennoch bleibe der Luftfahrt-Titel aufgrund der fundamentalen Unsicherheiten nur etwas für Anleger mit einem ausgeprägten Risikobewusstsein. Wer jedoch auf eine nachhaltige Erholung und eine starke Sommer-Saison setzt, sollte unbedingt einen Stopp bei 5,20 Euro platzieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 25.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)Hinweis auf Interessenkonflikte: