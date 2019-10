Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa sei bereits seit vielen Jahren ein treuer Kunde des europäischen Flugzeugherstellers Airbus. Das Verhältnis der beiden Konzerne könnte sich aber nun bald verschlechtern. Denn wie das "Handelsblatt" berichte, denke Airbus über eine zusätzliche Gebühr nach, welche die Profitabilität der Lufthansa belasten dürfte.So wolle Airbus zukünftig einführen, für den Zugang zu notwendigen technischen Daten Geld von Wartungsfirmen zu verlangen. Laut dem Fachportal MRO Network werde darüber nachgedacht, zunächst 0,5% der Gebühren, welche den Kunden von Unternehmen wie z.B. Lufthansa Technik in Rechnung gestellt würden, zu verlangen. Dieser Betrag solle dann über die kommenden Jahre hinweg stetig steigen. Bei der Kranich-Airline komme dieses Thema natürlich überhaupt nicht gut an.Es dürfte spannend bleiben, wie Airbus in dieser Frage weiter verfahren werde. Für die Lufthansa Technik wäre die Einführung einer derartigen Gebühr natürlich sehr ärgerlich, für den Gesamtkonzern aber auch kein Beinbruch. Die günstig bewertete Lufthansa-Aktie bleibe für mutige Anleger mit einem langen Atem nach wie vor attraktiv (Stopp: 11,40 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: