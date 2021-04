Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,65 EUR +4,04% (07.04.2021, 12:33)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,646 EUR +3,85% (07.04.2021, 12:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (07.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa sei heute im MDAX der stäkste Wert, trotz der anhaltenden operativen Schwierigkeiten. Die mittelfristige Entwicklung der Lufthansa-Aktie mache jedoch Grund zur Hoffnung.Die Investoren schienen das Schlimmste hinter sich zu haben. Die Lufthansa-Aktie sei lange am Boden gewesen, bis im November 2020 die Fortschritte beim Impfstoff-Thema konkreter geworden seien. Seitdem würden die Kurse wieder steigen. Anfang März 2021 habe der höchste Kursstand seit Ausbruch der Pandemie bei 12,96 Euro erreicht werden können.Im Anschluss sei es in den nachfolgenden drei Wochen um bis zu 20% nach unten gegangen. Ende März habe der GD100 bei 10,37 Euro den Sturzflug gestoppt. Nach einigen Tagen der Richtungssuche habe sich die Lufthansa-Aktie fangen können und habe ein sogenanntes steigendes Dreieck ausgebildet. Eine technische Formation, welche oft nach oben aufgelöst werde. Auch der MACD- und RSL-Indikator würden eine weitere Erholung signalisieren, da ihre Parameter in den bullischen Bereich zurückkehren würden.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link