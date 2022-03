Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (25.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Experten von Deutsche Bank Research hätten den europäischen Airline-Sektor erneut genauer unter die Lupe genommen. Dabei habe Analyst Jaime Rowbotham betont, dass sich die Aussichten für die Fluggesellschaften verschlechtert hätten. Allerdings hätten sich die Aktienkurse seit ihren Tiefs Anfang März bereits doppelt so stark wie der breite Markt erholt.Der Experte verwies darauf, dass die Nachfrage womöglich etwas unter der Inflation leiden könnte. Aufgrund der hohen Ölpreise habe er zudem seine Gewinnprognosen für sämtliche Branchenvertreter nach unten revidiert. Die Lufthansa-Aktie habe Rowbotham von "buy" auf "hold" herabgestuft. Zudem habe er das Kursziel von 8,30 auf 7,90 Euro gesenkt. Er habe zwar die diversifizierten Einnahmen, die gesunde Bilanz und den klaren Fahrplan für eine positive Trendwende gelobt. Er habe allerdings auch zu bedenken gegeben, dass der MDAX-Titel seit dem Tief Ende 2021 bereits wieder sehr stark habe zulegen können.Die Lufthansa bleibe ein heißes Eisen. Nach Ansicht des "Aktionärs" könnten mutige Anleger mit den Anteilen des MDAX-Konzerns nach wie vor darauf spekulieren, dass sich der Luftverkehr in Europa wieder nachhaltig von Corona erholen werde. Dabei sollte die Position mit einem Stoppkurs bei 5,20 Euro nach unten abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: