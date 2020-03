Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,104 EUR -13,79% (16.03.2020, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,348 EUR -15,85% (16.03.2020, 10:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) von 11,80 Euro auf 9,10 Euro.Das bereinigte EBIT habe sich nach vorläufigen Daten (Geschäftsbericht 2019 werde am 19.03. publiziert) im Geschäftsjahr 2019 auf 2.026 (Vj.: 2.836) Mio. Euro beziffert und damit leicht/moderat unter der Analystenerwartung (2.102 Mio. Euro) gelegen. Die bereinigte EBIT-Marge (5,6% (Vj.: 7,9%)) sei damit am unteren Ende der Guidance (5,5% bis 6,5%) herausgekommen.Darüber hinaus habe die Lufthansa angekündigt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 ausfallen zu lassen (0,00 (Vj.: 0,80; Analystenerwartung: 0,60) Euro/Aktie), was angesichts der Sondersituation (Covid-19) nach Meinung des Analysten verständlich sei. In den kommenden Wochen wolle der Konzern das Flugprogramm um bis zu 70% (bisher: bis zu 50%) reduzieren. Der Ausblick für 2020 sei unkonkret geblieben ("bereinigtes EBIT deutlich unter dem Vorjahresniveau"), was in Anbetracht der Sondersituation nach Erachten des Analysten völlig nachvollziehbar sei.Die aktuelle Situation demonstriere eindrucksvoll das krisenanfällige Geschäftsmodell der Lufthansa sowie der gesamten Branche. Der DAX-Konzern könne offenbar auf Staatshilfe hoffen, was Diermeier positiv werte. Der Analyst habe seine Prognosen nochmals deutlich gesenkt (u.a. EPS 2019e: 2,58 (alt: 2,70) Euro; EPS 2020e: -0,29 (alt: +1,09) Euro; EPS 2021e: 1,60 (alt: 2,16) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: