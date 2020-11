Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,712 EUR -0,76% (19.11.2020, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,89 EUR +0,63% (18.11.2020, 17:35)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Durch die überraschend positiven Ergebnisse der Impfstoffkandidaten von BioNTech/Pfizer und Moderna sei natürlich die Hoffnung auf eine Normalisierung des Luftverkehrs erheblich gestiegen. Jedoch dürfte die Corona-Pandemie auf einige Bereiche wohl noch sehr langwierige Folgen haben.So hätten bereits zahlreiche Firmen angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren mit deutlich weniger Geschäftsreisen rechnen würden. Microsoft-Gründer Bill Gates habe nun mit einer Aussage bei einer Online-Konferenz der New York Times aufhorchen lassen: "Meine Prognose wäre, dass mehr als 50 Prozent der Geschäftsreisen und 30 Prozent der Bürotage wegfallen."Für Airlines wie etwa die Lufthansa, deren Profitabilität stark von Geschäftsreisen abhängig sei, wäre ein nachhaltig deutlicher Rückgang natürlich eine starke Belastung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: