Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,08 EUR +1,04% (19.07.2019, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

15,105 EUR +1,38% (19.07.2019, 10:18)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (19.07.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Über Monate hinweg habe die Lufthansa-Aktie regelmäßig unter schwachen Zahlen der Konkurrenten oder eben negativen Ausblicken der Rivalen sowie natürlich auch unter einer eher mauen Geschäftsentwicklung im eigenen Konzern gelitten. Doch das, was mit dem DAX-Titel im gestrigen Handel geschehen sei, verwundere dann doch. Denn der britische Billigflieger easyJet habe am Donnerstag die Markteilnehmer positiv überrascht. So sei die Jahresprognose entgegen der Erwartungen vieler Experten bestätigt worden. Zudem habe sich der Vorstand des Konzerns optimistisch gestimmt für die Sommer-Buchungen gezeigt - eine Aussage, die eigentlich auch der Lufthansa-Aktie Rückenwind verleihen sollte.Es sei aber dennoch gestern mit der Lufthansa-Aktie wieder einmal bergab gegangen, obwohl auch die Ölpreise wieder einmal zurückgegangen seien. Der DAX-Titel sei erneut unter die 15-Euro-Marke gerutscht. Rein charttechnisch betrachtet sei dies zwar noch nicht dramatisch, dennoch natürlich ärgerlich. Die Chancen, dass der Aktie nun endlich eine klare Bodenbildung gelinge, stünden aktuell in etwa 50:50.Trotz der mittel- bis langfristig guten Perspektiven und der sehr günstigen Bewertung dränge sich aktuell ein Einstieg bei der Lufthansa nicht auf. Das Chartbild und das Sentiment seien vorerst einfach noch zu schwach, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: