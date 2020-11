Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,85 EUR +0,12% (17.11.2020, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,884 EUR (16.11.2020)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nachdem die Aktie der Lufthansa bereits am Montag der Vorwoche - dank BioNTech - kräftig habe zulegen können, sei gestern der nächste Kurssprung an einem Montag gefolgt - diesmal dank Moderna. Die Hoffnung, dass die Weltbevölkerung relativ rasch mit verschiedenen Impfstoffen versorgt werden könne, steige weiter. Und damit auch die Hoffnung, dass der aktuelle Albtraum der Airlines bald vorbei sei.Zahlreiche Experten seien zwar wie gewohnt zunächst noch etwas zurückgerudert. So sei darauf verwiesen worden, dass sowohl BioNTech als auch Moderna noch einen längeren Weg vor sich hätten. Dennoch habe sich die Perspektive für Lufthansa und Co nun deutlich verbessert. Zwar würden die kommenden Monate äußerst hart werden, doch womöglich könnte teilweise schon im Jahre 2021 oder eben spätestens 2022 in einigen Märkten wieder Normalität einkehren. Klar bleibe aber auch: Bei Investments in Airline-Aktien würden Geduld und starke Nerven gefragt bleiben.Das zuvor angeschlagene Chartbild der Lufthansa-Aktie habe sich nun weiter aufgehellt - ebenso vor allem die langfristige Perspektive.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.