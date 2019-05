Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



18,145 EUR +0,25% (17.05.2019, 11:43)



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Sorgen wegen des Handelsstreits, anhaltend hohe Ölpreise, schwache Zahlen sowie trübe Ausblicke der Konkurrenz und jetzt auch noch die Angst vor einer zusätzlichen Kerosinsteuer. Es scheine derzeit wirklich alles gegen die Lufthansa-Aktie zu laufen. Doch nun bestehe die Hoffnung, dass die Talfahrt vorerst gestoppt werden könne.Denn im frühen Handel könnten die Lufthansa-Titel zumindest leicht zulegen - was im heute schwachen Marktumfeld eine durchaus bemerkenswerte Leistung sei. Hintergrund seien die Aussagen des britischen Billigfliegers Easyjet zur Entwicklung der Ticketpreise im Sommer - hier hätten die Marktteilnehmer wohl mit noch pessimistischeren Prognosen gerechnet.Angesichts der Tatsache, dass es an nahezu jedem Handelstag im Mai bisher ein neues Tief bei der Lufthansa-Aktie gegeben habe, wäre eine Gegenbewegung eigentlich schon längst überfällig. Auch im Hinblick auf die Bewertung des Blue Chips wären deutlich höhere Kurse durchaus angemessen.Aufgrund der schwierigen Gemengelage drängt sich ein Einstieg beim DAX-Titel vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten den Stopp bei 16,80 Euro beachten. (Analyse vom 17.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.