Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,555 EUR -4,48% (11.06.2020, 08:43)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,17 EUR (10.06.2020)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (11.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa habe in Krisenzeiten rund 22.000 Vollzeitstellen zu viel. Zwar würden Lufthansa und Gewerkschaften betriebsbedingte Kündigungen vermeiden wollen. Doch das koste und dem Sparpaket sei von den Aktionären noch nicht zugestimmt worden."Ohne signifikante Senkung der Personalkosten während der Krise verpassen wir die Chance eines besseren Restarts aus der Krise und riskieren, dass die Lufthansa deutlich geschwächt aus der Krise hervorgeht", habe Personal-Vorstand Michael Niggemann gesagt. Man setze alles daran, mit den Tarifpartnern bis zum 22. Juni 2020 zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Ziel sei es, durch Kurzarbeit und Krisenvereinbarungen möglichst betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, habe Lufthansa erklärt.Lufthansa rechne damit, dass die Erholung der Nachfrage im Luftverkehr nur langsam verlaufe. Sie gehe davon aus, dass die Flotte der Lufthansa Group nach der Krise rund 100 Flugzeuge weniger zählen werde. Hinzu kämen Überhänge in der Verwaltung und im Drittkundengeschäft der Servicegesellschaften.Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo habe betont, sie sei bereit, bis zur außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni eine Lösung zu erreichen. Zugleich habe sie gefordert: "Die Mitarbeiter aller Airlines des Konzerns müssen einen Kündigungsschutz bekommen und daran glauben, dass das Management endlich einen gemeinsamen Kurs geht." Ufo habe bislang eine Nullrunde für dieses Jahr und die Absenkung des Stundenzuschlags für besonders lange Flüge angeboten.Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit habe ihre Bereitschaft zu Zugeständnissen in Höhe von 350 Millionen Euro bekräftigt. Für den einzelnen Piloten bedeute dies einen Gehaltsverzicht von bis zu 45 Prozent. "Im Gegenzug erwarten wir einzig vom Konzernvorstand, dass er sich zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekennt", habe VC-Präsident Markus Wahl erklärt.Die Aktionäre müssten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni noch grünes Licht für das Paket geben. Lufthansa-Chef Carsten Spohr wolle der Hauptversammlung ein Sparkonzept präsentieren. Der Konzern, der im ersten Quartal einen Milliardenverlust eingeflogen habe, beschäftige rund 138.000 Mitarbeiter.Die Bewältigung der Corona-Krise sei eine Mammutaufgabe für die Lufthansa - und es könnte der nächste Streit mit den mächtigen Gewerkschaften bevorstehen. Die Erholungsrally der Lufthansa-Aktie sei indes in den vergangenen Tagen abgeflaut. In der Konsolidierungsphase stütze der Widerstand bei 11 Euro und die 90-Tage-Linie knapp darunter.Die Unsicherheit, wie sich das Geschäft bei der Lufthansa in den kommenden Jahren entwickeln werde, bleibe nach wie vor sehr hoch.Die Aktie dürfte ihre heftigen Kursschwankungen weiterhin fortsetzen, weswegen sich aktuell weder der Einstieg auf der Long- noch auf der Short-Seite anbiete. Anleger sollten weiter abwarten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Ausgabe vom 11.06.2020)