Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,48 EUR 0,00% (22.12.2020, 08:47)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

9,272 EUR -4,25% (21.12.2020)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Frachtfluglinie Lufthansa Cargo stelle sich auf den Transport von großen Mengen tiefgekühlter Corona-Impfstoffe ein. "Dank des jüngsten Ausbaus unserer Bodeninfrastruktur können wir auch größere Volumina abwickeln und weltweit transportieren und unsere Kunden dabei unterstützen, die Kühlkette einzuhalten", habe Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber am Montag laut Mitteilung in Frankfurt gesagt. Einer Sprecherin zufolge rechne das Unternehmen in den kommenden Tagen und Wochen mit entsprechenden Transportaufträgen.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe am Montag grünes Licht für den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer gegeben, der bei einer Temperatur von minus 70 Grad befördert werden müsse. Die EU-Kommission habe dem Präparat noch am Abend die bedingte Marktzulassung erteilt.Von diesem Impfstoff könne ein Frachtflugzeug rund eine Million Dosen transportieren, habe die Lufthansa-Cargo-Sprecherin gesagt. Zur Kühlung kämen spezielle Container mit Trockeneis zum Einsatz. Flugzeuge dürften aus Sicherheitsgründen nur beschränkte Mengen Trockeneis befördern. Dadurch sei auch die Kapazität für den Impfstoff an Bord begrenzt.Vakzine anderer Hersteller müssten nach bisherigen Angaben nicht ganz so tief gekühlt werden. Voraussichtlich am 6. Januar wolle die EMA auch den Weg für die Zulassung des zweiten Impfstoffs frei machen, dem Präparat des US-Konzerns Moderna.Wer davon ausgeht, kann bei der Lufthansa an Bord bleiben (Stopp: 7,50 Euro), so Thorsten Küfner. Favorit im Sektor bleibe unverändert die Aktie von Ryanair. (Analyse vom 22.12.2020)Mit Material von dpa-AFX