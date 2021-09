Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei bekannt geworden, dass die Lufthansa versuche, den Bahnstreik zu nutzen, um den Umsatz in Deutschland kurzfristig anzukurbeln. Doch dies dürfte nur einen überschaubaren Effekt auf das vermutlich erneut tiefrote Konzernergebnis haben. Die Aussagen von CEO Carsten Spohr Anfang der Woche würden jedenfalls nur wenig Grund zum Optimismus geben.So habe Spohr betont: "Wir bereiten uns darauf vor, dass das noch mal ein langer, kalter Winter wird für uns als Airline." Die selbstgesteckten Ziele für das laufende Jahr sehe Spohr zwar nicht in Gefahr, sei aber deutlich pessimistischer als zuletzt, was die Öffnung wichtiger Fernflugmärkte anbelange. Für den wichtigen Nordamerika-Markt traue er sich aktuell keine Prognose mehr zu, so Spohr. Noch zur Vorstellung der Halbjahreszahlen habe er Ende September als konservativ geschätzten Termin genannt, zu dem geimpfte Europäer wieder in die USA einreisen könnten. China werde voraussichtlich nicht vor dem zweiten Quartal nächsten Jahres aufmachen, schätze er nun."Der Weg zur Normalität wird für uns länger dauern als für viele andere", habe Spohr mit Blick auf die bereits wieder sprudelnden Gewinne vieler DAX-Konzerne gesagt. Lufthansa sei schon froh, wieder bei 50 Prozent des Geschäftsvolumens angekommen zu sein. Ziel bleibe es aber, als eine der Top-5-Airlines der Welt die Krise hinter sich zu lassen.Der Multi-Airline-Konzern verpasse zudem die eigene Ankündigung, im September wieder "nahezu alle" Ziele anzubieten wie vor der Pandemie. Spohr habe am Montag die Zahl von 280 Destinationen genannt, die man wieder anfliege im Vergleich zu rund 300 Zielen vor der Corona-Krise. Die Flugzeuge der Konzernmarken Lufthansa, Swiss, Austrian oder Brussels Airlines würden zudem seltener fliegen und seien in der Regel auch schwächer ausgelastet. Für das laufende Jahr bleibe das Ziel von 40 Prozent Kapazität erreichbar, so Spohr.Lichtblick bleibe die Frachtsparte Lufthansa Cargo, die im laufenden Geschäftsjahr mindestens eine Milliarde Euro operativen Gewinn (bereinigtes EBIT) einfliegen werde, so der Konzernchef. Zum Vergleich: Als er selbst vor zehn Jahren in den Lufthansa-Vorstand eingezogen sei, sei eine Milliarde Euro operativer Gewinn das Ziel für den Gesamtkonzern gewesen. Schon 2020 habe die Frachtsparte mit einem Rekordgewinn von 772 Millionen Euro die Verluste der Passagiergesellschaften gelindert. Sie habe von weggefallenen Beilademöglichkeiten bei der Konkurrenz und von Problemen bei der Seefracht profitiert.Das Marktumfeld für die Lufthansa dürfte äußerst rau bleiben. Zudem dürfte eine Kapitalerhöhung wohl unausweichlich werden, um die Staatshilfen (die ansonsten von Jahr zu Jahr teurer würden) zurückzuzahlen.Da sich der Kurs außerdem in einem intakten Abwärtstrend befindet, sollten Anleger die Aktie weiterhin meiden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2021)Mit Material von dpa-AFX