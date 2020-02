Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa greife angesichts der Ausbreitung des Coronavirus zu ungewöhnlichen Maßnahmen bei der Belegschaft. Der deutsche Luftverkehrskonzern biete seinen Mitarbeitern ab sofort unbezahlten Urlaub an, habe das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitgeteilt. Möglicherweise würden auch die tariflichen Teilzeitangebote ausgeweitet. Neueinstellungen kämen auf dem Prüfstand. Zudem kappe der Vorstand die Kosten in der Verwaltung. Wie stark sich die Virus-Epidemie auf den Gewinn des DAX-Konzerns auswirke, wage das Management noch nicht zu schätzen.Spannend werde es bei der Lufthansa am 19. März. Dann werde der Konzern die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen. Zudem wolle das Management sich auch genauer zu den finanziellen Auswirkungen des Coronavirus äußern. Da die Lufthansa alle Flüge nach Festland-China bis 28. März gestrichen habe, stünden den Angaben zufolge 13 Langstreckenjets des Konzerns am Boden.Durch den jüngsten Kurseinbruch sei die Lufthansa-Aktie unter das bisherige Jahrestief 2020 von Ende Januar gerutscht. Nun gelte es, das 52-Wochentief bei 12,58 Euro unbedingt zu verteidigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2020)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link