Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,555 EUR +0,34% (18.09.2019, 10:37)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,515 EUR +0,07% (18.09.2019, 10:52)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Um es kurz zu machen: Der Kursverlauf der Lufthansa-Aktie im laufenden Börsenjahr sei eine herbe Enttäuschung. Doch angesichts der starken Marktstellung, der soliden Bilanz und der mittel- bis langfristigen guten Perspektiven bleibe der DAX-Titel ein attraktives Investment - aktuell auch gerade für Dividendenjäger.Denn die Lufthansa verdiene weiterhin sehr gut - auch wenn es angesichts der schwachen Kursentwicklung schnell in Vergessenheit gerate. Für das laufende Jahr würden Analysten durchschnittlich mit einem Nettogewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro rechnen. Pro Aktie errechne sich daraus ein Ergebnis von 2,52 Euro.Gemäß der neuen Dividendenpolitik wolle die Lufthansa zukünftig zwischen 20 und 40 Prozent des Konzerngewinns ausschütten. Dies wären dann im "Worst case" für Dividendenjäger (also einer Ausschüttungsquote von 20 Prozent) 0,50 Euro. Bei der "aktionärsfreundlichsten" Variante (also 40 Prozent), welche die Lufthansa womöglich als eine Art Trostpflaster für den enttäuschende Kursverlauf wählen könnte, wären sogar 1,00 Euro drin, daraus würde sich eine satte Dividendenrendite von 6,9 Prozent errechnen.Nahezu egal welche Kennzahl man derzeit heranziehe: Die Lufthansa-Aktie bleibe für langfristig orientierte Anleger ein attraktives Investment. Mutige Anleger können daher allmählich wieder erste Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte dann bei 12,40 Euro platziert werden. (Analyse vom 18.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.