Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,51 EUR -0,05% (30.11.2018, 10:57)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

21,49 EUR -0,23% (30.11.2018, 11:08)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (30.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich auch in dieser Woche wieder etwas nach oben gekämpft, wodurch sich zuvor trübe Chartbild wieder deutlich aufgehellt habe. Rein fundamental betrachtet stehe für die meisten Experten ohnehin fest, dass die Lufthansa-Aktie zu billig sei. Doch wo liege eigentlich der faire Wert?Es lasse sich natürlich nie genau beziffern, wo genau der "korrekte" Wert für eine Aktie liege. Es deute aber doch einiges daraufhin, dass die aktuelle Bewertung des DAX-Titels die gegenwärtige Ertragsstärke des Unternehmens widerspiegele. Denn noch immer liege der Börsenwert der Fluggesellschaft mit 10,2 Mrd. Euro klar unter dem zuletzt ausgewiesenen Eigenkapital von 11,4 Mrd. Euro. So etwas wäre etwa dann durchaus gerechtfertigt, wenn die Aussichten trüb wären und Lufthansa tiefrote Zahlen schrieben würde. Doch angesichts der Tatsache, dass der Konzern in diesem und wohl auch im nächsten Jahr einen Nettogewinn von knapp zwei Mrd. Euro einfahren werde, stelle der DAX-Titel für Schnäppchenjäger derzeit ganz klar ein attraktives Langfrist-Investment dar.Auch im Peer-Group-Vergleich deute sich an, dass die Papiere der Kranich-Airline noch über reichlich Luft nach oben verfügen würden. Konkurrenten wie Ryanair oder die US-Airlines seien deutlich höher bewertet.DER AKTIONÄR sehe das Kursziel für die Lufthansa-Aktie aktuell bei 27,00 Euro. Da es auch charttechnisch betrachtet für die Lufthansa-Aktie derzeit gut aussieht, können Anleger weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 30.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link