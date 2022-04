Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (18.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Nach zwei schlechten Wochen könnten Lufthansa-Anleger aufatmen. Der Sprung über eine wichtige Chartmarke habe ein Kaufsignal ausgelöst. Trotzdem bleibe der Chart angeschlagen. Auf diese Marken komme es nun an.Mit einem Minus von zeitweise über 10% seien es zwei unschöne Wochen für die Lufthansa-Aktie gewesen. In ihrer Abwärtsbewegung sei sie unter die 50-Tage-Linie an der 7-Euro-Marke gerutscht. Am Mittwoch sei der Kurs kurzzeitig sogar bis an die 100-Tage-Linie bei 6,75 Euro gefallen. Doch der Test dieser Unterstützung sei erfolgreich gewesen. Mit ihrem langen Schatten habe die Tageskerze auf eine Gegenbewegung hingedeutet. Und in der Tat: Den folgenden Donnerstag habe die Aktie bereits wieder über dem GD50 gestartet, wodurch ein Kaufsignal generiert worden sei.Weiterer Aufwind sei von der EZB gekommen. Dem hochverschuldeten Luftverkehrskonzern komme es zugute, dass eine Zinserhöhung vorerst vom Tisch sei. Nun müssten die Bullen das positive Momentum nutzen, um den Kurs wieder über den mehrfach angelaufenen Widerstand bei 7,30 Euro zu befördern. Wirklich aufhellen würde sich das Chartbild jedoch erst bei Kursen über der 8-Euro-Marke.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.