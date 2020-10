Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (01.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lufthansa-Chef Carsten Spohr sei sich sicher, dass Schnelltests unmittelbar vor dem Abflug der durch Corona arg gebeutelten Luftfahrtbranche wieder neues Leben einhauchen könnten. So habe er im Rahmen der virtuellen Luftfahrtkonferenz World Aviation Festival erklärt: "Ich bin ein großer Verfechter für das Testen vor Abflug. Es wird ein Game Changer für unsere Industrie werden."Das Testen dürfte mehr Vertrauen bei den Passagieren schaffen. Zudem sollten im Falle negativer Testergebnisse die bisher geltenden Quarantäne-Regelungen wegfallen. Aktuell befinde man sich diesbezüglich noch in Gesprächen mit verschiedenen Regierungen. Die Hoffnungen würden dabei vor allem auf ein neues Antigen-Verfahren ruhen, das noch im Oktober "im großen Stil einsatzbereit" sein könnte.Die Analysten würden hingegen vorerst weiterhin überwiegend skeptisch bleiben. Nachdem in dieser Woche bereits HSBC das Kursziel für die MDAX-Titel auf 1,50 Euro gesenkt habe, folge nun die nächste Kurszielsenkung. So sehe die US-Investmentbank Goldman Sachs den fairen Wert für die Lufthansa-Papiere nur noch bei 4,10 Euro (zuvor waren es noch 4,50 Euro). Zudem sei die Einstufung auf "sell" belassen worden. Analystin Venetia Baden-Powell habe betont, im dritten Quartal sollten die Verluste der Fluggesellschaften im Vergleich zum zweiten Quartal zurückgegangen sein. Allerdings rechne sie damit, dass die Passagierzahlen bis 2021 hinein auf einem sehr niedrigen Niveau bleiben dürften. Daher habe die Expertin ihre Gewinnschätzungen für das kommende Jahr im Durchschnitt um 20 Prozent verringert.Auch "Der Aktionär" rät nach wie vor von einem Kauf der Lufthansa ab, so Thorsten Küfner. Sehr mutige Anleger könnten auf ein Comeback von Ryanair spekulieren (Stopp: 10,20 Euro). (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren könnten: Lufthansa.