Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,205 EUR -2,07% (12.08.2019, 11:23)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (12.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Schon mehr als vier Jahre sei der schreckliche Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen her, bei dem 150 Menschen gestorben seien. Schmerzensgeldklagen der Angehörigen seien allerdings immer noch nicht verhandelt. Für Furore sorge nun ein Schreiben der Germanwings-Mutter Lufthansa, dass der "Bild-Zeitung" vorliege. In dem Schreiben vertrete der Konzern die Ansicht, dass die Insassen der Maschine nichts von dem Absturz mitbekommen hätten und so auch keine Todesangst gehabt hätten. Dabei berufe man sich seitens Lufthansa auf Ermittlungen der zuständigen Behörden. Ein Anwalt einer Klägerin habe daraufhin gegenüber der der "Bild-Zeitung" erwidert, dass dies nicht nachvollziehbar sei. Es gäbe genügend Hinweise, die das Gegenteil beweisen würden. Bei den anstehenden Schmerzensgeldverhandlungen werde sich die zu zahlende Summe v.a. an der Zeit bemessen, die die Opfer hätten leiden müssen.Es bleibe eine Spekulation, ob das heutige Kursminus etwas mit dem Schreiben zu tun habe. Rein fundamental betrachtet sei die Lufthansa-Aktie für langfristig orientierte Anleger aber ein klarer Kauf. Mittlerweile liege das KGV für das laufende Jahr bei rund 4. Seit Januar 2018 habe die Lufthansa-Aktie bereits mehr als 50% verloren. Sämtliche negativen Entwicklungen sollten also allmählich im Kurs eingepreist sein. Neueinsteiger und bereits Investierte sollten den Stoppkurs bei 12,80 Euro beachten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2019)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:14,20 EUR -1,49% (12.08.2019, 11:08)